Companhia Nacional de Bailado estreia "Dom Quixote"

O bailado "Dom Quixote", de Eric Volodine, vai ser interpretado pela Companhia Nacional de Bailado (CNB), no Teatro Camões, em Lisboa, entre hoje e dia 17 de março, e de 11 a 13 de julho, no Teatro Municipal do Porto.

Com coreografia de Eric Volodine segundo Alexander Gorski, e música de Ludwig Minkus, o espetáculo estreou-se pela CNB em 1990 e volta agora a ser dançado, num regresso à programação da companhia.

O argumento é inspirado no trabalho de Marius Petipa e na obra de Miguel de Cervantes, e tem cenografia e figurinos de Alexandre Vassiliev, com desenho de luz de Richard Caswell.

A estreia absoluta desta obra deu-se em Moscovo, no Teatro Bolshoi, a 14 de dezembro de 1869, e a estreia pela CNB aconteceu em Lisboa, no Teatro Nacional de São Carlos, a 24 de março de 1990.

O bailado "Dom Quixote" é considerado um dos grandes legados do coreógrafo Marius Petipa, baseado em episódios da obra literária "D. Quixote de La Mancha", de Miguel de Cervantes, alternando entre uma natureza realista e popular, com o mundo de fantasia e sonho.

A história fala de Dom Quixote, que, tendo lido e relido histórias de cavaleiros andantes, resolve abandonar o seu gabinete e partir à procura de novas aventuras juntamente com seu companheiro de armas, Sancho Pança. Um dos momentos mais emblemáticos do argumento dá-se quando Dom Quixote toma moinhos de ventos por dragões e espíritos malignos e, ao tentar "combatê-los", acaba por ser atingido pelas pás dos moinhos, e cai por terra num profundo sonho onde se vê rodeado por divindades dos bosques.