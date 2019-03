EUA oferecem 880 mil euros pelo filho de Bin Laden

Os Estados Unidos anunciaram uma recompensa de um milhão de dólares (cerca de 880 mil euros) a quem tiver informações sobre Hamza Bin Laden, filho do antigo líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden.

O Departamento de Estado norte-americano considera que Hamza é um líder em ascensão no grupo extremista e procura informações que possam identificá-lo ou localizá-lo em qualquer país.

As autoridades acreditam que a sua residência base fica junto à fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

Nos últimos três anos, tem publicado na internet várias mensagens de áudio e vídeo, apelando a ataques contra os EUA e os seus aliados ocidentais, como vingança pela morte do pai.

Osama Bin Laden foi assassinado em maio de 2011 por militares norte-americanos, no Paquistão. Os EUA consideram-no responsável por ordenar os ataques de 11 de setembro de 2001, que mataram quase 3.000 pessoas.

Hamza foi considerado pelos EUA como um terrorista a nível global há dois anos. Terá cerca de 30 anos e, segundo o departamento de Estado norte-americano, casou com a filha de Mohammed Atta, um dos terroristas que tomou de assalto um dos aviões utilizados no ataque à torres do World Trade Center de Nova Iorque, em 2001.

Cartas apreendidas no complexo onde vivia Osama indiciam que Hamza era o seu filho favorito e que estaria a prepará-lo para ser o seu sucessor como líder da Al-Qaeda.