Final do peso marca primeiro dia dos europeus de pista coberta

A final do lançamento do peso marca, esta sexta-feira o primeiro dia dos Europeus de atletismo em pista coberta, com a possível presença lusa de Tsanko Arnaudov e Francisco Belo, caso ultrapassem, horas antes, a difícil qualificação.

A fase de apuramento realiza-se a partir das 11h30 horas, com 18 atletas, entre eles Arnaudov (20,21 metros, esta época) e Belo (20,90 m), e todos tentarão alcançar os 20,90 metros (marca de acesso direto à final) ou ficarem nos oito primeiros.

Um desafio que Arnaudov, quarto classificado no ano passado, pretende ultrapassar: “Será uma qualificação difícil de atingir para todos, embora acredite que haverá mais repescados que atletas a passarem a marca pedida.”

O dia, em Glasgow, segue com a qualificação do triplo-salto feminino, com Patrícia Mamona, vice-campeã europeia (14,44 metros como melhor este ano), e Susana Costa (14,13 m).

Para chegar à final, marcada para domingo, são necessários 14,20 metros (acesso direto à final) ou um lugar entre as oito primeiras.

Antes, na pista, realizam-se as meias-finais de 1.500 metros, com Emanuel Rolim (3.43,38 minutos) na segunda série e Paulo Rosário (3.43,37 m) na terceira. Apuram-se os dois primeiros de cada meia-final e os três melhores registos entre os restantes.

A fechar a jornada matinal, Cátia Azevedo (53,53 segundos, como melhor este ano) estará na sexta das sete eliminatórias dos 400 metros, precisando de ser uma das duas primeiras ou de ficar com um dos dois melhores tempos entre as não apuradas diretamente para seguir para as meias-finais, às 20:36.

A jornada vespertina, integra a qualificação do triplo-salto masculino, onde estará a competir Nelson Évora, campeão europeu nas duas últimas edições, em Praga (2015) e Belgrado (2017).

O português, que tem 16,77 metros como melhor este ano, terá de saltar 16,70 m para conseguir acesso direto à final, ou ficar nos oito primeiros.

Programa dos portugueses:

- Sexta-feira 01 mar:

11:30 Peso (M) Tsanko Arnaudov Qualificação

11:30 Peso (M) Francisco Belo Qualificação

11:55 1.500 m (M) Paulo Rosário Ronda 1

11:55 1.500 m (M) Emanuel Rolim Ronda 1

12:00 Triplo (F) Patrícia Mamona Qualificação

12:00 Triplo (F) Susana Costa Qualificação

13:00 400 m (F) Cátia Azevedo Ronda 1

20:25 Triplo (M) Nelson Évora Qualificação

20:35 Peso (M) Tsanko Arnaudov Final (?)

20:35 Peso (M) Francisco Belo Final (?)

20:36 400 m (F) Cátia Azevedo Meias-finais (?)