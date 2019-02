O carro do ano de 2019 é o Peugeot 508. O resultado da votação do júri do prémio Essilor/Carro do Ano foi conhecido esta quinta-feira.

Carro do ano: Peugeot 508 2.0 blue hdi 160 cv

Prémio citadino do ano: Audi A1 1.0 tsfi 116 cv

Ecológico do ano: Hyundai Kauai 4x2 electric

Executivo do ano: Peugeut 508 2.0 bluehdi 160cv

Familiar do ano: Kia ceed sportswagon 1.6 Grande suv do ano: VW Touareg 3.0 tdi 231 cv Suv Compacto do ano: DS7 crossback 1.6 puretech 225cv

Prémio inovação e tecnologia: Volvo

[em atualização]