Margarida Marques na lista do PS às europeias

A comissão política do PS ainda não tinha começado e foi entregue aos jornalistas a lista de candidatos às eleições europeias de 26 de maio, confirmando-se que Isabel Santos entra no lote, tal como a Renascença tinha avançado, a deputada do Porto e ex-governadora civil entra em lugar elegível no oitavo lugar.

Em quarto lugar a lista propõe o nome de Margarida Marques, a ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus, com vasta experiência de resto neste campo, tendo sido chefe de representação da Comissão Europeia em Portugal.

Há um nome fora da caixa a integrar a lista, trata-se de Sara Cerdas, uma médica de 29 anos, mestre em saúde pública que o secretário-geral socialista faz entrar no sexto lugar pela quota da Madeira. A quota dos Açores é representada por André Bradford, até agora o líder parlamentar do PS na Assembleia Regional.

Dos actuais euro-deputados apenas se mantêm Pedro Silva Pereira, ele é o terceiro da lista e Carlos Zorrinho que fica remetido ao sétimo lugar. Isto quer dizer que, apesar da vontade de Maria João Rodrigues voltar integrar a lista de candidatos, a direção nacional do PS não foi sensível, tendo até em conta a polémica em que está envolvida por acusações de assédio laboral.

Manuel Pizarro, tal como esperado, fica na zona cinzenta de eleição, é apresentado em nono lugar, apesar dos sucessivos apelos do líder da distrital do Porto para subir um pouco mais na lista de candidatos.

A lista de candidatos do PS às eleições europeias de 26 de maio é votada esta quinta-feira na comissão política do partido, em que o cabeça de lista, já se sabe é Pedro Marques e que em segundo lugar tem a companhia de outra ex-ministra, Maria Manuel Leitão Marques.