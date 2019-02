À margem da cerimónia dos 115 anos do Benfica, o presidente dos encarnados confirmou a renovação de contrato de Ferro.

O defesa-central da formação fica com uma cláusula de 100 milhões de euros.

Questionado acerca de uma possível saída de João Félix no final da temporada, Luís Filipe Vieira voltou a remeter para as cláusulas de rescisão e confirmou a renovação do defesa central:

“Não vale a pena estar sempre a repetir o mesmo. Até parece que seguem as viagens que fazemos. Até há bem pouco tempo parecia que ninguém olhava para o Caixa Futebol Campus, agora parece que olham de outra maneira. É ideia é reter talento até ao último momento, ou seja, até ao valor das cláusulas. Ainda recentemente o Ferro renovou com o Benfica e ficou com uma cláusula de 100 milhões de euros”, disse.

O jovem de 21 anos tem sido titular da equipa principal nas últimas partidas dos encarnados, fazendo dupla com Ruben Dias.