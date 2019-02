Davidson: "A desvantagem para o Moreirense não nos assusta"

Davidson, extremo do Vitória de Guimarães, diz que o plantel vitoriano "não está assustado" com a desvantagem de cinco pontos para o Moreirense, quinto classificado da Liga.

O objetivo da equipa vimaranense para esta temporada é alcançar o quinto posto e, consequentemente, um lugar na próxima edição da Liga Europa. Apesar dos cinco pontos de desvantagem para o Moreirense, Davidson não se mostra preocupado:

"Essa desvantagem não assusta, porque há muitos jogos para disputar. Assustaria se apenas tivéssemos um ou dois jogos para realizar, mas assim temos uma certa tranquilidade. Seja como for, não estamos satisfeitos, porque queremos o quinto lugar e vamos lutar por isso", começou por dizer, em declarações reproduzidas no site do clube.

Depois de um empate frente ao Vitória de Setúbal, Davidson encara a próxima partida frente ao Marítimo como um jogo de grande importância: "Vai ser de extrema importância, para darmos o seguimento ao nosso objetivo".

"Só quem está no Vitória percebe a dimensão do clube"

Davidson é um dos reforços de verão do Vitória de Guimarães, depois de passagens pelo Sporting da Covilhã e Desportivo de Chaves. O brasileiro confessa que já tinha sido informado do bom ambiente no Estádio D. Afonso Henriques e deixa grandes elogios aos adeptos vitorianos:

"Um amigo tinha-me dito, na época passada, que o Vitória é um clube diferente. Eu sabia que era um bom clube, que tinha muitos adeptos, mas não tinha essa noção de ser um emblema distinto dos outros. Esse amigo dizia que só estando no clube e na cidade é que teria a perceção da dimensão do Vitória. Acabei por vir para cá e hoje sei que a massa adepta é única e transmite amor e força de uma maneira inexplicável".