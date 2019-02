Éder Militão custou 8,5 milhões ao FC Porto

O FC Porto esclareceu, esta quinta-feira, que gastou cerca de 28,9 milhões de euros em reforços no mercado de verão, com destaque para o valor total da transferência de Éder Miltão, que custou 8,5 milhões de euros.

De acordo com o relatório e contas do SAD portista enviado à CMVM, o FC Porto gastou 24 milhões com aquisições de passes e 4,9 milhões em encargos adicionais.

Éder Militão foi o reforço mais caro e custou um total de 8,5 milhões de euros, 7 milhões pagos ao São Paulo pela aquisição do passe, e 1,5 milhões em encargos adicionais. FC Porto detém um total de 90% do passe do central brasileiro que tem sido cobiçado por vários clubes europeus.

O central Chancel Mbemba, segundo reforço mais caro do defeso, chegou à Invicta proveniente do Newcastle a troco de 6,2 milhões de euros, sendo que 4,6 milhões correspondem ao valor do passe e 1,5 milhões em encargos.

O FC Porto adquiriou ainda parte do passe de Moussa Marega ao Vitória de Guimarães, que teria ficado com uma mais-valia do passe do maliano aquando da sua passagem pelo D. Afonso Henriques. Dragões pagaram cerca de 4,1 milhões de euros à SAD vitoriana.

Paulinho, Osório e Ewerton são os outros negócios destacados e custaram um total de cerca de cinco milhões de euros. Nenhum dos três elementos integrou o plantel da temporada.