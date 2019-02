Vendas de Layún, Quintero e Gonçalo Paciência renderam 10,75 milhões ao FC Porto

Miguel Layún, Quintero e Gonçalo Paciência renderam mais de 10 milhões de euros aos cofres do FC Porto, segundo anunciou a SAD portista em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), com os resultados financeiros do primeiro semestre da temporada 2018/19.

No comunicado, o FC Porto destaca que apresentou um saldo negativo no que diz respeito às rubricas relacionadas com passes de jogadores, por "não se terem efetuado vendas de direitos desportivos de jogadores por valores relevantes neste semestre" e confirma os valores recebidos pelas vendas de Quintero, Gonçalo Paciência e Miguel Layún:

"Não foram efetuadas transferências por valores relevantes, pelo que as mais-valias apresentadas foram pouco significativas. No período em análise está registada a alienação dos direitos desportivos dos jogadores Layún, Gonçalo Paciência e Quintero por 4M, 3M e 3,75M€ respetivamente para o Villarreal, Eintracht Frankfurt e River Plate".