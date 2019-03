Futre: "Clássico no Dragão não é o jogo do título"

Paulo Futre, antigo avançado de FC Porto e Benfica e atual comentador desportivo, diz que o clássico deste sábado não é o jogo que decidirá o campeão nacional de 2018/19. Em declarações a Bola Branca, Futre coloca água na fervura na euforia do vencedor do clássico:

"Mesmo que o FC Porto ganhe, e ganhe por 2-0, ficando o confronto directo a seu favor, faltam muitos pontos por disputar. O Benfica tem mais dois jogos da Liga Europa. O FC Porto, se passar a Roma fará também pelo menos mais dois na Champions League. Será um desgaste tremendo a nível físico e mental. E de certeza que ainda vão perder pontos nos jogos que faltam. Para mim, não é o jogo do título".



O antigo avançado elogia os momentos da sduas equipas e acredita que nenhum dos treinadores vai surpreender nas escolhas do onze inicial:

"O Benfica está num momento excelente e o Porto, depois da 'meia-crise', com os empates com o Vitória de Guimarães e Moreirense, já recuperou o nível. Acho que vai ser um grande jogo de futebol. No Benfica, talvez mais o Jardel seja a maior dúvida e deve entrar o onze habitualmente titular, com Ferro na defesa e Samaris mais para a frente".

"No Porto, tenho mais dúvidas. Não sei se o Marega já estará pronto para jogar 90 minutos. E atrás, Pepe, Filipe e Militão? As dúvidas que tenho no Porto são atrás", refere o antigo internacional português, para quem os detalhes decidirão o desafio.

O que resolverá o clássico? Os detalhes, acredita Futre. "Um canto, uma bola parada, uma falta ou uma jogada individual, porque há jogadores de qualidade. Mas acho que vai ser um jogo equilibrado. Do mesmo estilo que foi o jogo da meia-final da Taça da Liga em Braga", adianta.

Paulo Futre, de 53 anos, jogou de dragão ao peito entre 1984 e 1987. Foi jogador do Benfica na temporada de 1992/93, quando regressou ao nosso país após várias épocas no Atlético de Madrid.