​“Portugal Melhor”. PSD copiou o slogan do PS?

O slogan do PS já vem pelo menos do tempo de campanha para as eleições autárquicas de 2017. Nessa altura, já se lia nos materiais de propaganda do partido "Juntos Fazemos Portugal Melhor". O partido mantém-se fiel a esta máxima e até tem feito uso, nas suas redes sociais, da hashtag #PortugalMelhor.

Esta quinta-feira, foi o dia para as jornadas do Grupo Parlamentar do PSD, no Porto. O slogan não é exatamente igual, mas as semelhanças são óbvias.