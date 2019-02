SAD do FC Porto: lucro de 7,1 milhões no primeiro semestre da temporada

A SAD do FC Porto anunciou, esta quinta-feira, resultados positivos de 7,1 milhões de euros no primeiro semestre da temporada 2018/19. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os dragões destacam o resultado positivo e contrastam com o resultado no período homólogo:

"O resultado líquido consolidade positivo em 7,1 milhões de euros, que se destaca dos 23,9 milhões negativos no período homólogo. Apesar do acréscimo dos custos, os resultados operacionais excluindo resultados com passes de jogadores aumentaram significativamente, atingindo agora os 32,8 milhões, pelo crescimento das receitas operacionais, devido ao aumento das receitas obtidas pela participação do FC Porto na edição 2018/2019 da Liga dos Campeões e ao início da contabilização do contrato celebrado com a Altice, em dezembro de 2015, para a cedência de direitos de transmissão televisiva"

O FC Porto destaca ainda a melhoria no capital próprio consolidado, que se fixa agora em 31,5 milhões negativos, uma melhoria de cerca de 6,6 milhões de euros face a junho de 2018.