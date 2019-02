Ranieri demitido do Fulham

O Fulham anunciou, esta quinta-feira, o despedimento do treinador italiano Claudio Ranieri, substituído pelo técnico interino Scott Parker.

O técnico de 67 anos foi nomeado treinador da equipa londrina no dia 14 de novembro, após despedimento de Slavisa Jokanovic, mas a incapacidade de retirar o Fulham da zona de despromoção ditou a saída.

O período no Fulham marcou o regresso de Ranieri a Inglaterra, onde viveu um dos maiores momentos da carreira, quando em 2015/16 levou o Leicester City à surpreende conquista do título de campeão nacional.

No comunicado oficial do clube, Ranieri lamentou os maus resultados e deixou várias agradecimentos: "Estou desapontado pelos mais recentes resultados, que não deram continuidado ao bom início que fizemos. Queria deixar um agradecimento ao clube, jogadores e aos adeptos por todo o apoio durante a minha estadia".

O Fulham perdeu os últimos quatro jogos e Scott Parker tem agora a difícil missão de retirar o clube da 19ª posição, com apenas 17 pontos e a dez de um lugar de manutenção, com apenas dez jornadas para disputar até ao final do campeonato.