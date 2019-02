Agostinho Abade faz apelo à "serenidade e unidade" no Sporting

Anunciada a tempestade financeira no Sporting, palavras de acalmia e serenidade. Em Bola Branca, o antigo vice-presidente do Sporting para a área financeira e antigo presidente do Conselho Fiscal, Agostinho Abade, deixa o apelo de serenidade aos sportinguistas:

"Qquero deixar uma palavra de serenidade aos sportinguistas e um apelo à unidade. Os problemas que o clube passou não se resolvem com atritos, falhas de informação e boicotes. Se o clube estiver desunido então não tem viabilidade, não se pode criticar em todos os fóruns e de forma pouco correta. Temos de pensar o que podemos fazer pelo Sporting e não o que o clube poderia fazer por nós, como infelizmente acontece muito".

A SAD leonina anunciou, na quarta-feira, em comunicado à CMVM, que precisa de 41 milhões de euros até 30 de junho para não entrar em incumprimento financeiro e pode mesmo chegar ao final de abril sem dinheiro.

Para o antigo homem forte das finanças do Sporting, que fez parte das direções de João Rocha, José Roquette, Soares Franco e José Eduardo Bettencourt, Frederico Varandas e seus pares estão a lidar com a situação da melhor forma possível. Até porque os bancos portugeses "fecharam a torneira" às SAD's e houve necessidade de recorrer a investimento estrangeiro.



Antecipação de receitas é prática comum em Portugal

Agostinho Abade está a ter dificuldade em perceber o drama gerado em torno da antecipação das receitas televisivas. Uma prática que, recorda, já foi seguida por Benfica e FC Porto:



"É uma solução financeira a que o Sporting já recorreu, no passado. O Benfica já o fez, de 200 milhões de euros, e o FC Porto também, há menos de um ano. Infelizmente é comum e tanto quanto eu sei está a acontecer e vai chegar a bom porto. Resolvido isto, o Sporting conseguirá ter um ano de paz", frisou.

Uma coisa é certa: a redução de custos é rumo a manter, em prol do equilíbrio das contas:



"Em janeiro, o Sporting baixou em 10 milhões de euros os custos salariais com os jogadores que sairam. No final da época, estão previstas mais mexidas que vão levar o clube a ponto de equilíbrio, nesta fase", concluiu.