Vice-presidente do Sporting: "Não precisamos de vender jogadores"

Francisco Salgado Zenha, vice-presidente do Sporting e responsável pela área financeira do clube, diz que as necessidades financeiras do clube não são motivo para alarme e não serão precisas transferências para solucionar o problema. Em declarações à Lusa, Salgado Zenha explicou o comunicado dos leões à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM):

"Não é do desconhecimento de ninguém que as necessidades de tesouraria para este ano eram mais de 40 milhões de euros. Era metade do valor contabilístico do plantel do Sporting para um ano. Na minha opinião, o Sporting é completamente sustentável financeiramente, tem um nome, ativos e ferramentas que lhe permitem isso, mas tem necessidades de tesouraria".

O Sporting anunciou que precisa de 41 milhões de euros até 30 de junho para não entrar em incumprimento financeiro. A SAD leonina assumiu o "vermelho" nas finanças através de um prospeto de admissão de negociação de ações enviado à CMVM, e Salgado Zenha admite que o documento em questão tratou-se de uma "formalidade" e um sinal de "transparência" da nova direção:

"Esta direção tem sido completamente transparente, a todos os níveis, com o mercado e com os sportinguistas, e vamos continuar a ser. A informação que vem no prospeto não é diferente do que já tínhamos transmitido, com a ênfase de fatores de risco e das alternativas, mas é tal e qual o que defendemos".



Salgado Zenha admite ainda que o Sporting não necessita de vender jogadores para solucionar o problema financeiro. "Se me pergunta preciso de vender jogadores agora, digo que não, não preciso. O que estou a trabalhar, diz-me que não preciso".

Ainda assim, o vice-presidente leonino não fecha a porta a transferências e diz que todos os clubes em Portugal, principalmente os três grandes, vivem das receitas de transferências de jogadores:

"Venderemos jogadores se houver a proposta certa para eles, se houver interesse nisso, em função da estruturação do plantel. Não há nenhum clube que não viva de vender jogadores de futebol. Benfica e FC Porto têm vivido mais disso, porque têm vendido mais, e nós não somos diferentes. Vender um jogador é parte da nossa atividade corrente, mas essa gestão tem de ser feita de forma inteligente".