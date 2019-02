​Mobile World Congress. Do 5G aos ecrãs dobráveis e outras "esquisitices"

Chegou ao fim a edição deste ano do World Mobile Congress, que se realizou em Barcelona entre 25 e 28 de fevereiro. Dois dos maiores de fabricantes do setor dos telemóveis – Apple e Samsung – não participaram no evento, mas não faltaram novidades para ser apresentadas.



Depois de a Samsung ter tomado a dianteira ao lançar o primeiro telemóvel de ecrã desdobrável, foi a vez da chinesa Huawei ter anunciado o seu telefone dobrável. É o Huawei Mate X. Quando dobrado, o dispositivo é um smartphone com ecrã de 6,6 polegadas e, quando aberto, transforma-se num tablet com um ecrã de 8 polegadas.

Também em Barcelona, a LG apresentou um telemóvel que não é bem dobrável, mas que pode levar um segundo ecrã. É o LG V50.

Qualquer um destes telemóveis – o Huawei Mate X e o LG V50 – suportam ligações 5G, mas não são os únicos. No entanto, estes são apenas alguns dos dispositivos que já suportam a rede de quinta geração.

Outro destaque do Mobile World Congress foi o momento em que um jovem espanhol se voluntariou para receber um implante de um chip na própria mão, em direto no palco da feira. O microchip permite concretizar tarefas básicas como abrir a porta de casa ou efetuar pagamentos através do telemóvel.

Esta feira de Barcelona foi oportunidade para mostrar dispositivos mais ou menos caricatos ou úteis. Por exemplo, a empresa sul-coreana Torooc exibiu o seu pequeno robô de companhia, Liku. O robô, de 45 centímetros, tem uma câmara na testa que capta os movimentos das pessoas e imita os seus comportamentos, entre caminhar, expressar emoções e posar para fotografias.