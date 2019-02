Campeões de Riade reuniram-se na FPF… 30 anos depois

Os campeões do mundo de Riade, em 1989, jogadores e equipa técnica, reuniram-se na sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para recordar estórias da conquista.

O grupo esteve a ver imagens evocativas da conquista em Riade, houve almoço, troca de prendas e os jogadores vestiram equipamentos inspirados nos utilizados há 30 anos.

Segundo o site da FPF, o selecionador da altura, Carlos Queiroz, fez uma palestra motivacional aos jogadores. Depois, a chamada “geração de ouro” foi para o relvado e realizou uma mini partida de futebol.

O presidente Fernando Gomes, por vídeo, felicitou o grupo de campeões. João Vieira Pinto, Hélio Sousa, Filipe Ramos e Fernando Brassard, campeões do mundo em Riade que trabalham na FPF, fizeram as honras da casa. Fernando Santos, atual selecionador nacional, também participou no evento.

A celebração do 30.º aniversário da conquista assinala-se no próximo domingo.