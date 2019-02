Hernâni pode estar a caminho do Levante

Hernâni pode estar de saída do FC Porto e a caminho do Levante, de Espanha, segundo avança a "Cadena COPE" esta quinta-feira.

O extremo português está em final de contrato com os azuis e brancos e a saída a custo-zero é uma possibilidade. De acordo com a publicação do órgão espanhol, Hernâni já chegou a acordo com o clube valenciano para assinar um contrato de três épocas.

Hernâni, de 27 anos, assinou pelo FC Porto a meio da temporada 2014/15, e realizou um total de 49 jogos, e conta ainda com dois empréstimos durante esse período, ao Vitória de Guimarães e Olympiakos. Esta época, Hernâni tem sido peça importante a sair do banco e leva quatro golos em 20 jogos disputados