Maniche. A "inteligência" e os "detalhes" que podem decidir o clássico

Maniche não hesita em considerar que o clássico do Dragão, da 24.ª jornada do campeonato, pode ser decisivo para as contas do título.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador de FC Porto e Benfica, que teve sucesso, especialmente, de dragão ao peito, assinala que "ambas as equipas atravessam um bom momento", fruto de vitórias folgadas. O FC Porto sobre o Braga, "um excelente adversário", por 3-0, e o Benfica sobre o Chaves, por 4-0, "praticando um excelente futebol".

"Do meu ponto de vista, é um jogo importantíssimo para ambas as equipas. O Porto tem um ponto de vantagem sobre o Benfica. Se ganhar, fica com o ânimo e confiança reforçados para o final da época, perante um Benfica que poderá acusar a derrota. Em caso de vitória do Benfica, poderá ser difícil ao Porto recuperar. Falta muito campeonato, quem vai à frente não pode facilitar.

Maniche considera que os "detalhes e a inteligência" de alguns jogadores podem ajudar a decidir o clássico e nem as ausências devem "servir de desculpa".



"Equipas como o FC Porto e como o Benfica têm sempre de ter um plano B. Os jovens do Benfica estão confiantes. O Porto é uma equipa mais experiente. Mas todos vão dar o seu contributo da melhor forma. Tanto o Porto como o Benfica não podem lamentar-se dos castigos ou lesões, porque têm de preparar os seus plantéis para o acontece ao longo da temporada", reforça.

O FC Porto-Benfica decorre no sábado, no Estádio do Dragão, às 20h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.