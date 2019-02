Aboubakar é a única baixa na preparação do FC Porto para o clássico

O FC Porto deu esta quinta-feira continuidade à preparação para a receção ao Benfica, relativa à jornada 24 do campeonato.

Tal como na véspera, Aboubakar foi o único nome no boletim clínico. O avançado camaronês fez trabalho de ginásio e treino condicionado.

Brahimi, Danilo e Marega estão recuperados das respetivas lesões, sendo que os dois primeiros foram suplentes utilizados na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Braga, que o FC Porto venceu por 3-0. Brahimi marcou o terceiro golo.

Jorge continua a estar "devidamente autorizado" a ausentar-se, para resolver assuntos pessoais, de acordo com o site do clube.

O FC Porto volta a treinar na sexta-feira, às 11h00, no Olival. A partir das 12h30, Sérgio Conceição faz a antevisão do clássico com o Benfica, em conferência de imprensa.

Os campeões nacionais discutem com o rival a liderança do campeonato no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Benfica tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.