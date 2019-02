Tite: "Prefiro ver Éder Militão como defesa central"

Tite, selecionador brasileiro, prefere integrar Éder Militão como defesa central, apesar de poder desempenhar várias funções em campo. O defesa do FC Porto fez algumas partidas a lateral direito e estreou-se pela seleção precisamente nessa posição.

Em conferência de imprensa da convocatória para os próximo particulares, Tite elogiou Militão: "Tem 25 jogos como central. Está a afirmar-se. Também é a minha função preparar atletas para o Mundial. Os novos valores estão a surgir e o Militão está inserido, nesse sentido, como central"

Depois da estreia na seleção frente a El Salvador como lateral direito, Tite incluiu o defesa portista no lote de centrais e explica porquê: "Prefiro vê-lo como central. Se dividirmos o campo em três partes, a última é onde ele vai ter mais dificuldade".

O Brasil vai disputar dois amigáveis, frente ao Panamá, no dia 23 de março, no Estádio do Dragão, e contra a República Checa, em Praga.