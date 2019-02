Liga divulga calendário das jornadas 25 e 26

A Liga de Clubes anunciou, esta quinta-feira, a calendarização das partidas da jornada 25 e 26.

A ronda 25 arranca na sexta-feira, dia 8 de março, com o Chaves-Rio Ave, às 20h30 e encerra na segunda-feira, dia 11, com o Benfica-Belenenses.

O Sporting desloca-se até à cidade Invicta para medir forças com o Boavista no sábado, às 20h30. Já o FC Porto visita o Estádio Marcolino de Castro, casa do aflito Feirense, no domingo, às 20h00. Nota para o dérbi minhoto entre Braga e Vitória de Guimarães, marcado para sábado, às 18h00.

São os leões que dão o pontapé de saída da jornada 26, no dia 15 de março, sexta-feira, com a receção ao Santa Clara. FC Porto entra em campo no sábado, contra o Marítimo, no Dragão, e o Benfica joga no terreno do surpreendente Moreirense no domingo, às 17h30.

Jornada 25:

Sexta-feira, 8 de março

Chaves-Rio Ave, 20h30

Sábado, 9 de março

Marítimo-Moreirense, 15h30

Braga-Vitória de Guimarães, 18h00

Boavista-Sporting, 20h30

Domingo, 10 de março

Santa Clara-Aves, 13h00

Portimonense-Nacional, 15h00

Vitória de Setúbal-Tondela, 17h30

Feirense-FC Porto, 20h00

Segunda-feira, 11 de março

Benfica-Belenenses, 20h15





Jornada 26:

Sexta-feira, 15 de março

Sporting-Santa Clara, 20h30

Sábado, 16 de março

Vitória de Setúbal-Braga, 15h30

Belenenses-Portimonense, 15h30

Vitória de Guimarães-Boavista, 18h00

FC Porto-Marítimo, 20h30

Domingo, 17 de março

Aves-Chaves, 15h00

Nacional-Rio Ave, 15h00

Moreirense-Benfica, 17h30

Tondela-Feirense, 20h00

[Atualizado às 15h27]