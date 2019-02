Paquistão vai libertar piloto indiano capturado como “gesto de paz”

O Paquistão anunciou esta quinta-feira que vai devolver à Índia o piloto capturado na passada quarta-feira, no que o Governo diz ser um gesto de boa-vontade e de paz.

A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro Imran Khan, esta quinta-feira, no Parlamento, segundo a BBC. A devolução será feita na sexta-feira, disse.

O caça do piloto Abhinandan Varthaman foi abatido na quarta-feira, caindo em território paquistanês. O Paquistão anunciou ter abatido dois aparelhos, dizendo que o segundo tinha caído em território controlado pela Índia, mas Nova Deli nega e diz que foi apenas abatido o caça de Varthaman. A Índia diz ainda que também abateu um avião paquistanês.

O facto de o Paquistão ter transmitido imagens do piloto indiano capturado enfureceu a Índia, que avisou que queria o seu militar de volta. Esta quinta-feira a Força Aérea indiana disse estar muito satisfeita com a notícia da libertação de Varthaman.

O conflito de quarta-feira deu-se no seguimento de um ataque levado a cabo pela Índia em território paquistanês, que teve como alvo, segundo a Índia, um grupo terrorista que atuava contra a Índia e que teria sido responsável por um atentado que matou 40 soldados indianos no dia 14 de fevereiro. No centro desta questão está a disputa territorial sobre a Caxemira, um território que está dividido entre a Índia e o Paquistão, mas que cada estado reivindica por inteiro.

Tanto a Índia como o Paquistão são potências nucleares, o que torna um potencial conflito entre os dois estados uma situação muito preocupante a nível internacional. Vários estados já apelaram aos dois países para terem calma e evitar um escalar da violência.