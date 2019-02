Barcelona segura Jordi Alba até 2024

O Barcelona anunciou, esta quinta-feira, que chegou a acordo com Jordi Alba para a renovação de contrato do lateral-direito para as próximas cinco temporadas, isto é, até 2024.

Em comunicado no site oficial, o clube catalão informou que a cláusula de rescisão de Alba passará a estar cifrada nos 500 milhões de euros. Nos próximos dias, será revelada a data da cerimónia de assinatura do novo contrato.

Jordi Alba fez grande parte da formação no Barcelona, mas completou-a no Valência, clube que representou até ao verão de 2012. Então, com 23 anos, o Barcelona resgatou-o, desembolsando para isso 14 milhões de euros.

Alba tem 282 jogos realizados pelo Barcelona e 14 golos marcados. Pela seleção espanhola, o defesa, de 29 anos, soma 67 internacionalizações.