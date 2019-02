Sporting continua a preparar Portimonense com duas baixas

O Sporting continuou, esta quinta-feira, a preparação para a receção ao Portimonense, no próximo domingo, com as mesmas duas baixas.

Rodrigo Battaglia e Bruno Gaspar voltaram a realizar tratamento e a recuperar das respetivas lesões.

A equipa de Marcel Keizer regressa a Alcochete para mais uma sessão de preparação na sexta-feira, às 10h30.

O Sporting-Portimonense disputa-se no domingo, às 20h00, no Estádio José Alvalade, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.