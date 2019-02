Novo selecionador turco é o treinador do Besiktas

O novo selecionador da Turquia é Senol Gunes, atual treinador do Besiktas. O técnico de 66 anos cai assumir o cargo a partir do dia 1 de junho.

Gunes, que assinou contrato válido por quatro anos, vai suceder o romeno Mircea Lucescu. É a segunda aventura na seleção turca, depois de ter orientado a equipa nacional do seu país entre 2000 e 2004. Em 2002, levou a Turquia ao terceiro lugar do Campeonato do Mundo, disputado na Coreia do Sul e no Japão.

Para já, Senol Gunes está focado no Besiktas. As águias negras, que contam com o português Ricardo Quaresma no plantel, estão no terceiro lugar do da Superliga turca, com 40 pontos, menos 11 que o Istambul Basaksehir, líder do campeonato.