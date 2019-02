Éder Militão regressa aos convocados do Brasil

Éder Militão, defesa do FC Porto, foi convocado por Tite para os próximos compromissos da seleção brasileira frente ao Panamá e República Checa.

O central brasileiro estreou-se pela seleção no dia 12 de setembro, ao disputar os 90 minutos no particular frente a El Salvador. Militão voltou a ser chamado por Tite para os amigáveis frente à Arábia Saudita e Argentina, mas não saiu do banco.

Militão é um dos quatro defesas centrais chamados por Tite, depois de ter alinhado como lateral direito na partida de estreia. Thiago Silva, Marquinhos e Miranda são os outros defesas centrais da convocatória.

No FC Porto desde o verão, Militão tem interessados de vários clubes europeus, como Barcelona, Real Madrid e Manchester United. A cláusula de rescisão está fixada nos 50 milhões de euros.

Felipe, que se estreou pela seleção na mesma partida que Militão, voltou a ficar de fora das escolhas. Vinícius Jr., jovem avançado de 18 anos do Real Madrid, foi convocado e pode fazer a sua estreia pela seleção principal do Brasil.

O Brasil vai disputar dois amigáveis, frente ao Panamá, no dia 23 de março, no Estádio do Dragão, e contra a República Checa, em Praga.

Confira os convocados:



Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Defesas: Alex Sandro (Juventus), Filipe Luís (Atlético de Madrid), Danilo (Manchester City), Daniel Alves (PSG), Éder Militão (FC Porto), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter) e Thiago Silva (PSG)

Médios: Fabinho (Liverpool), Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Allan (Nápoles), Coutinho (Barcelona), Felipe Anderson (West Ham), Lucas Paquetá (AC Milan) e Éverton (Grémio);

Avançados: Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton) e Vinícius Jr. (Real Madrid)