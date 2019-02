De Lisboa para a Europa. Plácido Domingo lança desafio em ano de eleições europeias

As imagens foram gravadas em Lisboa, na histórica sala do Teatro Nacional São Carlos, durante o concurso Operália – Competição Mundial de Ópera, e mostram o tenor a fazer o apelo enquanto dirige uma orquestra.

O também presidente da organização Europa Nostra, criada para defender e proteger o património cultural europeu, tem desde há alguns meses lançado o repto a quem queira gravar um vídeo com o "Hino da Alegria" e partilhá-lo com a hashtag #Ode2JoyChallenge . A ideia é aproveitar este ano de eleições europeias para promover e enaltecer o património e os valores europeus.

Quando faltam três meses para as eleições europeias, e numa altura em que a Europa enfrenta desafios como o Brexit, o maestro Plácido Domingo convida qualquer cidadão europeu a participar nesta iniciativa lançada no rescaldo do Ano Europeu do Património, que decorreu durante 2018.

Nas palavras do tenor reconhecido internacionalmente, os vídeos reunidos no canal de YouTube da Europa Nostra espelham “algo que temos em comum”, os cidadãos europeus, “a crença nos valores que partilhamos e o amor a uma herança cultural comum”.

Até dia 9 de maio, Dia da Europa, todos são convidados a participar. E, explica Plácido Domingo no vídeo agora divulgado, não precisa de ser um artista profissional para participar.

Ainda assim, foi uma reconhecida fadista portuguesa uma das primeiras a responder ao desafio em Portugal.