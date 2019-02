Futre: "Quero que o VAR reveja o meu Cartão de Cidadão"

Paulo Futre completa, esta quinta-feira, 53 anos e brincou com a situação nas redes sociais. No "Twitter", o antigo avançado português pediu a intervenção do videoárbitro para rever a sua idade:

"Preciso que o VAR reveja o meu Cartão de Cidadão para ver se tira alguns anos. Faço hoje 53 anos, obrigado a todos que fizeram parte da minha vida", pode ler-se.

Ao longo da carreira, Futre representou o Sporting, FC Porto, Benfica, Atlético de Madrid, Marselha, Reggiana, AC Milan, West Ham e Yokohama Flugels.