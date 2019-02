De Chaves a Nova Iorque. Jovens bailarinas na final do Youth America Grand Prix

O sonho de duas jovens bailarinas de Chaves está quase a concretizar-se. Em novembro de 2018, participaram na Semi-Final Europeia do Youth America Grand Prix e foram convidadas para a grande final em Nova Iorque, a maior competição do mundo para jovens bailarinos, que se realiza de 12 a 19 de abril.

Margarida Dias tem 14 anos, começou no ballet aos 5 anos. “O ballet sempre foi importante, mas cada vez é mais importante para mim e cada vez gosto mais”, conta à Renascença.

O sonho de Margarida é “ser bailarina profissional” e promete “trabalhar muito para isso”. “Vivendo em Chaves é um bocado mais difícil, porque é muito longe de tudo, mas acho que, com trabalho e força de vontade, se consegue tudo”.

A jovem bailarina afirma que “ir para Nova Iorque é um sonho, porque vamos conhecer muitos professores, lá estão os melhores do mundo, e vão-nos ajudar a crescer como bailarinas”. Assume que está “um bocadinho nervosa”.

Margarida não sabe se está ao nível dos melhores, mas assegura que, com a amiga, estão “a tentar, a trabalhar muito para isso” e esperam conseguir. “Temos aulas todos os dias e estou a conhecer outras maneiras de lidar com a dança e estou a gostar muito”, acrescenta.

Para a competição, as duas jovens flavienses levam uma dança contemporânea inspirada no fado ‘o meu amor marinheiro’, de Carminho. “Esta dança significa muito para mim e para a Maria, porque é fado e o fado é muito nosso e representa muito bem o país”.

Margarida é “feliz a dançar”. Classifica a dança como “uma maneira de se expressar melhor do que com palavras”, “uma forma de comunicar com os outros”, conclui.

Ir a Nova Iorque. “O sonho de qualquer bailarino”

Maria Aleixo tem 16 anos. Começou no ballet aos 14 anos, porque “uma amiga também começou e dizia que era muito giro” e decidiu “experimentar, também para corrigir a postura”, e acabou por “gostar imenso”. Hoje a dança é uma paixão tão grande que quer fazer da dança a sua vida.

“Eu gostava de ser bailarina, mas, se não conseguir, também gostava de ser professora”, conta à Renascença, consciente de que “ser bailarina em Chaves não é muito fácil, porque os meios não são muitos e também vivemos um bocado longe de tudo, ou seja, para irmos para competições, temos sempre que nos deslocar, mas acho que não é grande impedimento”.

Margarida sabe que “para tirar um curso em dança é preciso sair da cidade de Chaves”, mas, concluída a formação, acredita que “dá para fazer vida, aqui, da dança”. O importante, diz, é “lutar pelo que queremos, ser determinadas e acreditar na cidade e no potencial das pessoas”.

“Não é fácil. É preciso muito trabalho e dedicação e, por vezes, nem tudo corre como nós queremos, mas é uma questão de continuar a trabalhar e a lutar”, afirma a jovem. E o trabalho, a persistência e a dedicação já estão a dar frutos.