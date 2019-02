Quim e João Pinto esperam "um grande espetáculo" no clássico

João Pinto, antigo capitão do FC Porto, e Quim, ex-guarda-redes do Benfica, esperam um "grande espetáculo" no clássico do próximo sábado, entre as duas equipas que lideram o campeonato, em declarações à margem do "SoccerEx", um evento mundial de futebol que se vai realizar em Oeiras nos dias 5 e 6 de setembro:

"Espero que seja um grande espetáculo. Estou convencido que as duas equipas vão querer dominar o jogo, e a cima de tudo que seja um grande jogo. Que ganhe o melhor, e que o melhor seja o FC Porto", começou por dizer o antigo lateral e capitão dos dragões, que representou o clube portista entre 1981 e 1997.

Apesar das ausências para a partida, principalmente para Bruno Lage e o Benfica, João Pinto elogia o talento nos dois plantéis: "As duas equipas estão recheadas de grandes jogadores e os treinadores vão querer jogar com os melhores. O FC Porto já esteve sem jogadores importantes esta época, mas deram a volta por cima".

Do lado encarnado, Quim, guarda-redes que defendeu as redes do Benfica entre 2004 e 2010, faz os mesmos votos de um grande jogo: "A cima de tudo, que seja um grande espetáculo e que ganhe o melhor. Que seja um jogo sem casos, que é muito importante. São as duas melhores equipas em Portugal este ano, sem sombra de dúvida. Mas logicamente que, para mim, espero que ganhe o Benfica".

Antigo internacional e muito experiente de luvas nas mãos, Quim analisou os dois guarda-redes das equipas: Casillas e Vlachodimos. "Um é mais experiente e já ganhou tudo no futebol mundial. O outro está a começar e também tem um potencial enorme".

O FC Porto-Benfica decorre no sábado, no Estádio do Dragão, às 20h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.