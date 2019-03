Tozé: “Carlos Queiroz fez o 25 de abril no futebol jovem”

Foi Tozé a erguer o troféu que mudou o futebol português. "Foi uma emoção tremenda ficar para sempre ligado à história do futebol português", assume o campeão do mundo, para quem aquele foi "um momento marcante que ficará para a eternidade".

Portugal ganhou a final por 2-0, com golos de Abel Silva e Jorge Couto, e sagrou-se campeão do mundo. Um sonho tornado realidade, no qual poucos acreditavam. “Tenho quase a certeza que a única pessoa que acreditou desde o primeiro dia foi Carlos Queiroz", recorda Tozé.

Tozé liderou uma equipa que, no jogo decisivo, alinhou com: Bizarro, Abel Silva, Morgado, Paulo Madeira, Valido, Tozé, Hélio, Filipe Ramos, João Vieira Pinto (Folha, 89), Jorge Couto e Amaral (Paulo Alves, 88).

Foi numa sexta-feira, 3 de março de 1989, que Portugal conquistou o primeiro título mundial no futebol jovem. A equipa portuguesa, orientada por Carlos Queiroz, derrotou a Nigéria, na final, e iniciou uma nova era do futebol português. “Carlos Queiroz fez o 25 de abril do futebol jovem em Portugal”, afirma Tozé, o jogador que ergueu o troféu no Estádio Rei Fahd, em entrevista a Bola Branca .

Tozé, capitão da seleção portuguesa que se sagrou campeã do mundo de sub-20 em Riade, em 1989, recorda o feito de há 30 anos e conclui que essa conquista mudou a face do futebol nacional. Passaram três décadas e, depois de Riade, o futebol português nunca mais foi o que era.

Uma surpresa que foi rastilho para o Euro 2016

Portugal foi um vencedor improvável de uma competição que tinha nascido uma dúzia de anos antes, com triunfo russo, e que nas edições seguintes coroou a Argentina, Alemanha, Brasil e Holanda, as maiores potências do futebol de formação dos anos 80.

“De facto, foi uma surpresa. No primeiro momento, quando começámos a caminhada, Carlos Queiroz reuniu os jogadores no centro do campo e perguntou-lhes se acreditavam no título mundial. Tínhamos uma fase de grupos complicada e um Europeu em que só os finalistas estariam presentes no Mundial. Mas, depois de chegarmos à final no Europeu, disseram-nos para desfrutar. Fomos ao Mundial e o sonho concretizou-se”, enfatiza Tozé, nesta entrevista a Bola Branca.

Dos 18 jogadores que estiveram no Mundial de 1989, só dois repetiram presença no Campeonato do Mundo seguinte, também conquistado por Portugal, em Lisboa, em 1991: Brassard e João Vieira Pinto.

Em 1991, já com Figo, Rui Costa, Jorge Costa e Peixe, a seleção nacional de sub-20 sagrou-se bicampeã e as fornadas desses dois mundiais deram ao futebol português a chamada "Geração de Ouro".



Foi um pilar decisivo para a formação e afirmação do futebol português, ao nível das seleções. “Acho que foi naquele momento que o futebol português se alterou, passando a acreditar nos jovens talentos. E dois anos depois provou-se em Lisboa que o que se conquistou em Riade não foi por acaso”, frisa Tozé, capitão campeão do mundo em 1989.

Portugal é o atual campeão da Europa de futebol sénior. Tozé defende que foi a geração de ouro de 1989 e 1991 o rastilho para tudo o que viria a acontecer ao futebol nacional, ao nível das seleções: “Essas gerações foram determinantes para tudo o que de bom aconteceu ao futebol português e que culminou com o título em França em 2016."

*com Inês Braga Sampaio (edição)