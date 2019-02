Virtuoso ou vicioso? O plano de Berlim para pôr fim às rendas excessivas e à especulação

Leia também:

Preços do arrendamento das casas a aumentar e o custo de vida a disparar. A tendência é transversal nas grandes cidades europeias, mas Berlim não quer ficar de braços cruzados. E nesse contexto, há duas medidas que estão a ganhar força na sociedade civil e entre os partidos de esquerda e o centrista SPD: nacionalizar as casas das grandes empresas do setor imobiliário (as que tenham mais de três mil em carteira) e congelar as rendas por cinco anos.

É uma proposta tida como radical mas que tem raiz na contínua subida dos preços. De acordo com um estudo recente do portal imobiliário “Immowelt”, o preço médio do metro quadrado em Berlim mais do que duplicou nos últimos dez anos, passando de 5,6 euros em 2008 para 11,4 euros em 2018. Compare-se com Lisboa, onde apesar de o valor ser um pouco mais baixo, é já o dobro do resto do país: 9,62 euros o metro quadrado, segundo o Instituo Nacional de Estatísticas.

Como exemplo, um apartamento T1 pode chegar aos mil euros nas zonas mais procuradas de Berlim. A pressão imobiliária não tem parado de aumentar numa cidade com 3,8 milhões de residentes e onde chegam todos os anos outras dezenas de milhares de pessoas. A este facto soma-se outro dado: 85% dos habitantes de Berlim optam pelo arrendamento.

A lei proposta por ativistas da capital alemã, e que é apoiada pelo partido Die Link (esquerda), pelos Verdes e pelo Partido Social Democrata (SPD, centro-esquerda), visa impedir que haja grandes empresas especuladoras que acumulem mais de 3.000 residências no seu portefólio. Isso inclui a maior imobiliária da cidade, a Deutsche Wohnen AG: sozinha é dona de mais 115 mil casas na capital alemã.

Este gigante do setor tornou-se o alvo favorito dos ativistas, que afirmam que representa um exemplo do tipo de especulação responsável pelo aumento excessivo das rendas e dos valores das casas para venda.

Lisboa vive atualmente um drama semelhante: em seis anos as rendas aumentaram 25%.

Os jovens têm dificuldades em encontrar um novo apartamento e muitos são obrigados a voltar para casa dos pais. Mas o aumento dos preços afeta também os setores mais vulneráveis da população, que em algumas situações leva a medidas desesperadas como a ocupação de casas devolutas.

Referendo para nacionalizar 200 mil casas

Segundo as contas dos ativistas de Berlim, se a ideia da expropriação for aplicada, o número de casas que entraria na esfera do Estado rondaria as 200 mil.

Para que isto aconteça, é preciso que primeiro haja a recolha de 20 mil assinaturas, até abril, para que a proposta seja depois votada em referendo. As sondagens apontam que não será muito difícil; de acordo com os mais recentes inquéritos de opinião, a maioria dos eleitores apoia esta medida.