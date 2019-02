"Pérolas da formação do Benfica só saem pelo valor das cláusulas", garante Vieira

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, não pretende vender nenhuma das jovens promessas do clube, e afirma saídas só acontecerão pelo valor das cláusulas de rescisão. Em entrevista ao jornal "O Benfica" no âmbito do 115º aniversário do clube, Vieira reforça a valorização dos jogadores "made in Seixal":

"Reafirmo que não temos nenhum objetivo de vender os nossos principais jogadores que chegaram agora do Seixal. Só perante exigências legais definidas pelos valores de cláusulas de venda nos poderão levar a que isso ocorra. A prioridade é garantir que estas fornadas sejam a base das nossas equipas principais de futuro. E o futuro, acredito, é radioso", começou por dizer.

O presidente das águias destaca ainda que ninguém na Europa "fica indiferente" ao projeto de formação do Benfica e destaca a quantidade de jogadores nas seleções jovens que alinham no clube da Luz:

"A grande maioria dos convocados nos diferentes escalões da nossa seleção é do Benfica tal como previ que iria acontecer. Na Europa, ninguém ficou indiferente ao recorde assumido pelo Benfica, de utilizar a equipa com a mais baixa média de idades em muitos anos como apresentou nestes jogos desta última eliminatória da Liga Europa. Vejam a quantidade de jogadores que se estão a afirmar internacionalmente nos principais clubes europeus e com formação made in Benfica".

Atualmente, o Benfica conta com sete jogadores no plantel formados no clube: Rúben Dias, Ferro, Yuri Ribeiro, Florentino Luís, Gedson Fernandes, Jota e João Félix.