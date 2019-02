Luís Filipe Vieira: "O Benfica é cada vez mais dos benfiquistas"

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, elogiou o percurso feito nas contas e património do clube, no dia em que o clube da Luz completa o seu 115º aniversário. Em entrevista ao jornal "O Benfica", o representante máximo do clube encarnado explica a prenda que oferece aos adeptos, autonomia:

"A melhor prenda que neste aniversário todos nós, benfiquistas, recebemos é que vamos ter a posse da titularidade do nosso estádio e da BTV, que passam para o clube e deixam de estar na SAD. Após se cumprir a promessa do pagamento de todas as dívidas bancárias, esta nova decisão reforça e consolida a imagem de um clube cada dia mais autónomo, credível e reputado".

Um Benfica "cada vez mais dos benfiquistas" é o projeto de Luís Filipe Vieira, que diz ter reestruturado o clube: "Desde a primeira hora em que iniciámos este projeto, que numa primeira fase foi de urgente salvação e reestruturação do clube a todos os níveis, tínhamos como pretensão, logo que possível, devolver ao clube o seu mais valioso património que por uma questão de gestão e capacidade de financiamento passou para a posse da SAD".

Benfica no topo da Europa

Luís Filipe Vieira já referiu em várias ocasiões que quer colocar o Benfica a lutar com os gigantes do futebol europeu, e reforça as bases construídas para o objetivo se realizar:

"Essa convicção tem razões de ser. E para isso acontecer, para nós é evidente que só com esta aposta que estamos a fazer na formação e visando criar uma base sólida na equipa principal que ganhe estabilidade e competitividade com base nos nossos principais talentos formados no Seixal é que será possível reequilibrar o jogo de forças com as principais e mais ricas equipas europeias".~