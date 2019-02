Nadal cai em Acapulco e arrasa Kyrgios. "Não tem respeito"

Rafael Nadal, número dois do ténis mundial, foi eliminado, na madrugada desta quinta-feira, nos oitavos de final do ATP 500 de Acapulco, no México, pelo australiano Nick Kyrgios. No final, acusou o adversário de falta de respeito.

O espanhol começou melhor, com uma vitória relativamente fácil no primeiro "set", por 6-3. No entanto, Kyrgios reagiu no segundo, que venceu no "tie-break". Na "negra", o número 72 do "ranking" ATP salvou três "match points" e voltou a superiorizar-se no desempate.

O encontro, que durou mais de três horas, só se fechou ao fim de três "sets", com vitória para Nick Kyrgios, por 3-6, 7-6(2) e 7-6(6).

No final, Nadal mostrou-se muito crítico para com a atitude do seu opositor: "O Nick tem um talento descomunal, poderia estar a ganhar Grand Slams e a lutar pela liderança do 'ranking', mas por alguma razão está onde está. Ele não é mau rapaz, mas não tem respeito pelos adversários, pelo público e por ele próprio. É pena, porque quando joga como hoje, é brilhante."

Mais tarde, Kyrgios respondeu, mandando Nadal "concentrar-se naquilo que precisa de fazer".

"Sou diferente. Ele também é. Ele não sabe aquilo que passei com as lesões nos últimos tempos e não sabe nada de mim, por isso, não o vou estar a ouvir", sublinhou o tenista australiano.