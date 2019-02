Gaitán viaja da China para os Estados Unidos

Nicolás Gaitán deixou o Dalian Yifang, da China, para se juntar ao Chicago Fire, dos Estados Unidos.

O anúncio foi feito, esta quinta-feira, pelo clube chinês, nas redes sociais. O Dalian enalteceu os dois golos e sete assistências do extremo internacional argentino, ex-Benfica, de 31 anos, que custou 5,5 milhões de euros no início de 2018, proveniente do Atlético de Madrid.

Nos EUA, Gaitán junta-se ao antigo internacional alemão Bastian Schweinsteiger e ao central Marcelo, que deixou o Sporting em janeiro.

Gaitán foi ídolo no Benfica, que representou durante seis temporadas. No verão de 2016, rumou ao Atlético, por 25 milhões de euros, como pedido expresso do treinador do clube espanhol, Diego Simeone. Porém, não se conseguiu adaptar e, ano e meio depois, rumou ao futebol asiático.