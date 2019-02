Benfica pode encaixar 180 milhões com João Félix e Rúben Dias

Manchester United e Juventus estão dispostos a despender 180 milhões de euros para baterem as cláusulas de rescisão de Rúben Dias e João Félix, respetivamente, segundo avança, esta quinta-feira, o "Record".

Os clubes inglês e italiano tentam baixar os preços dos dois jogadores, com a ajuda de Jorge Mendes, empresário do central e parceiro do agente do avançado, Pedro Cordeiro. Porém, a posição do Benfica é firme: só abre mão dos dois jovens pelos valores das respetivas cláusulas - 60 milhões de euros no caso de Dias e 120 milhões no caso de Félix.

De acordo com o "Record", embora tentem regatear, tanto a Juventus como o Manchester United estão mesmo disponíveis para bater as cláusulas de rescisão do central, de 21 anos, e do avançado, de 19, garantindo assim os serviços de ambos a partir da próxima época.

O interesse da Juventus em Rúben Dias não é novidade - o central tem sido associado à campeã italiana de forma regular durante o decorrer da presente época. Contudo, o Atlético de Madrid também está interessado no internacional português, que ganhou a titularidade na última época.

O Manchester United tem sido, conforme a imprensa, um dos mais ativos na perseguição a João Félix. No entanto, o avançado de 19 anos, que esta temporada tem 10 golos em 27 jogos - sete em 13 partidas sob o comando de Bruno Lage -, também já foi apontado a clubes como Barcelona, Real Madrid, Manchester City, PSG e a própria Juventus.