Juventus respira de alívio. Lesão de Cristiano Ronaldo não é grave

Cristiano Ronaldo fez soar os alarmes na Juventus, com uma lesão no tornozelo, no entanto, tudo não passou de um susto. Segundo o jornal italiano "Tuttosport", exames complementares realizados ao fim do dia de quarta-feira revelaram que o problema não é grave.

A lesão existe, mas não passa de uma pequena entorse que, apesar de dolorosa, não é grave. Desta forma, o avançado português poderá defrontar o Nápoles, no domingo, e receber o Atlético de Madrid, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a 12 de março.

Ainda assim, o "Tuttosport" esclarece que Ronaldo só irá a jogo com o Nápoles caso esteja a 100%, no sentido de não arriscar a presença do internacional português frente ao Atlético. Jogo em que a Juventus precisará de Cristiano Ronaldo mais do que nunca, uma vez que precisa dar a volta ao 2-0 sofrido na primeira mão, em Espanha.