Egito. Discussão entre maquinistas na origem da colisão no Cairo

Uma discussão entre dois maquinistas esteve na origem da colisão de uma locomotiva contra uma barreira e subsequente explosão no Cairo. As autoridades registaram a morte de, pelo menos, 25 pessoas.

Alguns corpos ficaram irreconhecíveis e foi preciso recorrer a exames de ADN para determinar a sua identidade.

A locomotiva, não tripulada, que circulava a alta velocidade, embateu numa barreira na principal estação ferroviária da capital do Egito, provocando uma enorme explosão e incêndio que, para além das vítimas mortais causou ainda, pelo menos, 47 feridos, muitos dos quais de forma crítica.

As labaredas atingiram as pessoas na plataforma na movimentada estação de Ramsés, no centro do Cairo, e um vídeo de videovigilância mostrou o momento do impacte, quando a locomotiva abalroou homens e mulheres que ali circulavam e as envolveu em chamas e fumo.

Corpos carbonizados ficaram estendidos na plataforma e um homem com o corpo em chamas correu por uma escadaria, em pânico, de acordo com outros vídeos e fotografias publicados nas redes sociais.

De acordo com o procurador-geral egípcio, Nabil Sadek, os investigadores concluíram que o condutor da locomotiva tinha abandonado o comboio para discutir com outro maquinista cujo comboio estava a bloquear o seu.

Mas o maquinista saiu da locomotiva sem ativar os travões e o outro comboio começou a fazer marcha-atrás, libertando a locomotiva, que depois ganhou velocidade e embateu na barreira de cimento e metal, explodindo. “O maquinista abandonou o comboio sem tomar qualquer medida para o travar”, disse Sadek.

O acidente mortal levou já à demissão do ministro dos Transportes, Hirsham Arafat, que resignou, segundo um comunicado do Governo egípcio.

O primeiro-ministro, Mustafa Madbouli, prometeu punições severas para os responsáveis pelo acidente.

O sistema ferroviário egípcio tem um historial de equipamentos com baixa manutenção e má gestão e os números oficiais mostram que em 2017 houve 1.793 acidentes de comboio no país.

O mais mortífero dos acidentes aconteceu em 2002, quando 300 pessoas morreram após irromper um incêndio num comboio de alta velocidade que viajava do Cairo para o sul do Egito.