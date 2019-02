Kim queria fim das sanções, Trump não cedeu e a cimeira terminou sem acordo

A falta de acordo quanto às sanções que são impostas à Coreia do Norte travaram o acordo entre Kim Jong-Un e Donald Trump. Em conferência de imprensa, o Presidente norte-americano explicou que os norte-coreanos “queriam que as sanções fossem levantadas na totalidade”. “Nós não podíamos fazer isso, tivemos que sair”, acrescentou, justificando, assim, o fim antecipado da cimeira no Vietname, sem acordo.

Trump considera que o que os EUA teriam de abdicar para alcançar o acordo era mais do que aquilo que os norte-coreanos estavam dispostos a dar em troca.

“Podíamos ter assinado um acordo hoje, mas eu não estaria feliz com esse acordo”, disse Donald Trump. "Isto deveria ter sido feito por outros Presidentes antes de mim, antes que eles [Coreia do Norte] tivessem o poder que têm. E não estou a culpar só a administração Obama, que também não fez nada”, salientou.



O Presidente norte-americano adiantou ainda que o líder norte-coreano lhe garantiu que não vai testar mísseis nucleares. “Eu confio nele, na sua palavra e espero que seja verdade”.



Trump destacou que a relação entre ambos é “muito forte” e que cimeira no Vietname foi “muito produtiva”. Contudo, “pensamos que não seria bom assinar algo”, disse aos jornalistas.

Na sua intervenção deixou, contudo, a porta aberta para um futuro entendimento: “vamos continuar a trabalhar e vamos ver”.

A mesma mensagem quis deixar Mike Pompeo. O secretário de Estado norte-americano destacou que equipas diplomáticas de ambos os países estiveram em negociações durante várias semanas, alcançando “progressos reais”. “Infelizmente não conseguimos ir mais longe para chegar a um acordo”, lamenta.

“Pedimos-lhe para fazer mais, mas ele não estava preparado”, acrescentou Pompeo.

O encontro de dois dias no Vietname, entre Donald Trump e Kim Jong-Un, terminou, assim, mais cedo e sem acordo. Apesar de, durante a cimeira, os dois líderes terem manifestado a esperança de alcançar um acordo, o almoço conjunto foi cancelado, antecipando o fim da cimeira.