Sporting sem dinheiro e as explicações do "milagreiro de Xangai"

"A vontade e persistência de Marega ajudaram". A declaração faz a manchete de O Jogo desta quinta-feira e é de Eduardo Santos, o fisioterapeuta do Shanghai SIPG que tem "uma clásula de rescisão á craque" e se tornou famoso por obter recupração rápida de lesões habitualmente demoradas.

"Contas em alerta" é outro destaque do diário do Porto, numa referência ao momento do Sporting. este é o assunto em destaque nos diários desportivos de Lisboa. "Alarme em Alvalade" é a manchete de A Bola, enquanto o Record cita a mensagem do presidente Varandas aos funcionários do clube: "Herança é lamentável." Em todos os jornais o dado de que o Sporting precisa rapidamente de 41 milões de euros para não ficar, literalmente, sem dinheiro em abril.

"Rúben e Félix negociados" é outro destaque do Record. O diário da Cotina diz que Juventus e Manchester United estão interessados nestes dois jovens do Seixal e "dispostos a pagar 180 milhões".