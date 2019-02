"Frei Luís de Sousa" regressa ao D. Maria após 20 anos

Um “monumento” que “deve estar disponível de tempos a tempos para ser visitado pelo público”, é como o encenador Miguel Loureiro classifica “Frei Luís de Sousa”, que estreia nova versão, na sexta-feira, no Teatro D. Maria, em Lisboa.

A ação da peça de Almeida Garrett decorre em pleno domínio dos Filipes de Espanha em Portugal, época em que o mito do sebastianismo ainda estava muito presente na sequência do desaparecimento do rei na Batalha de Alcácer-Quibir.

Admirador confesso da obra de Almeida Garrett (1789-1854), tanto da literatura de viagens, como da dramaturgia e da lírica “mais lamechas”, Miguel Loureiro encena a peça que subiu pela primeira vez ao palco em 1843, e é baseada na vida de Frei Luís de Sousa (1555-1632), o nome adotado pelo frade Manuel de Sousa Coutinho, pelo “cânone”.

Considerando que a peça tem “uma escrita muito bonita”, e que é “um exercício de português absolutamente maravilhoso para se exercer num palco”, Miguel Loureiro afirmou à imprensa que a peça que leva a cena “segue absolutamente o cânone”.

Uma versão que, segundo o encenador, não contém todo o original do autor romântico, o qual “suavizou” um bocado, tentando "secar as ideias de excessos emotivos”, tanto “os choros”, como a “constante lamúria de algumas personagens”, observou.

“O texto não é sofisticado. É sobre exatamente não fazer dietas nos sentimentos, ir até ao fim; [é sobre] questões de martírios, questões de vida ou de morte, de desistir do mundo secular e passar para o mundo temporal, passar para uma outra dimensão”, referiu.

“Sem trair o espírito do texto original, das fábulas e das fantasmagorias que contém", Miguel Loureiro disse ter tentado “tocar nas teclas todas” do drama garrettiano, “sem carregar muito na tecla político-nacionalista que a peça tem”.

Com figurinos de José António Tenente, inspirados na pintura quinhentista e seiscentista, trata-se de uma peça na qual o encenador sublinhou não ter feito qualquer imposição da sua autoria. Nem “exercícios de desconstrução, nem leituras pós dramáticas”, frisou.

A peça vai estar em cena de 1 de março a 7 de abril, e integra-se nas comemorações do bicentenário do nascimento de D. Maria II (1819-1853).

"Frei Luís de Sousa" terá espetáculos de quarta a sábado, às 19h00, quinta e sexta-feira, às 21h00, e, aos domingos, às 16h00.