FC Porto vence na Luz e lidera no andebol

O FC Porto venceu o Benfica no pavilhão da Luz, por 27-25, em jogo da jornada 25 do campeonato nacional de andebol.

Ao intervalo, os dragões já venciam por 14-10, mas os encarnados ainda chegaram à vantagem por 18-17 no segundo tempo.

No entanto, os dragões voltaram à vantagem aos 23-21 à entrada para os últimos dez minutos.

Com este triunfo, em Lisboa, o FC Porto mantém a liderança no campeonato. Já o Benfica é terceiro classificado.

Também esta quarta-feira, o Avanca derrotou o Fafe por 32 – 24, em partida em atraso da jornada 16.

Resultados:

16ª Jornada

Avanca 32-24 Fafe

25ª Jornada

Benfica 25-27 FC Porto

Melhor marcador do encontro: Alexandre Cavalcanti, do Benfica, com 6 golos.

Classificação

1- FC Porto 24 jogos/70 pontos

2- Sporting 22/64

3- Benfica 23/63

4- Águas Santas 24/55

5- Madeira SAD 23/53

6- Belenenses 24/53

7- ABC 24/50

8- Maia/Ismai 24/45

9- Avanca 24/44

10- Boa Hora 24/42

11- Sporting da Horta 24/36

12- Fermentões 24/33

13- Fafe 24/32

14- Arsenal 24/24