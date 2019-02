Taça de França. Lyon e Rennes nas meias-finais

Lyon e Rennes qualificaram-se para as meias-finais da Taça de França de futebol, com vitórias claras sobre Caen e Orleães, respetivamente.

As duas equipas juntam-se ao já qualificado Paris Saint-Germain, com a última equipa do quarteto final a sair do jogo Vitré-Nantes, no dia 6 de março.

No estádio Groupama, o Lyon, terceiro no campeonato, recebeu e bateu por 3-1 o Caen, 18.º, um resultado lógico que apura a formação do guarda-redes português Anthony Lopes.

O belga Denayer adiantou o Lyon, aos 26 minutos, e o costa-marfinense Cornet fez o 2-0, aos 49. O chadiano Ninga reduziu, aos 79, após o que o holandês Depay confirmou a vitória dos locais, aos 84.

Quanto ao Rennes, nono do campeonato, recebeu o Orleães, da II Liga, para vencer por 2-0.

Bourigeaud, aos 65, e o senegalês Niang, aos 71, fizeram os golos no Rohazon Park.