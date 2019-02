Dezenas de empresas estão a recrutar na Feira de Emprego da Faculdade de Economia do Porto

A Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) abriu, esta quarta-feira, a 19ª edição da Feira de Emprego. A entrada é livre e são esperados oito mil alunos.



A feira prolonga-se até esta até quinta-feira. Estão em exposição 61 empresas a oferecer 400 oportunidades de emprego ou estágio a estudantes à procura de um trabalho.

A edição deste ano conta com 16 novas empresas como a Coca-Cola European Partners, Farfetch, Galp, Worten ou Ageas. Empresas como Lidl, Sonae e Deloitte são já presenças habituais.

À Renascença, Cátia Laranjeira, business partner do grupo DESFO, diz que as empresas procuram pessoas com “espírito jovem, dinâmicas, com espírito empreendedor e motivadas”.

Cátia Laranjeira acredita que a Feira de Emprego da FEP é uma oportunidade de recrutar “novos talentos” e que tragam “mais-valias” para as empresas, tendo já alguns recrutamentos em aberto. Na edição do ano passado o grupo empregou uma estudante, ainda hoje a trabalhar na organização.

Também a multinacional Infineon Technologies é repetente no evento. À Renascença, Rita Dias afirmou que estão disponíveis sete vagas na empresa, desde estágio, analista financeiro e recursos humanos. De acordo com Elsa Moreira, a Feira de Emprego é uma forma de os estudantes conhecerem melhor o que a empresa faz a nível nacional e internacional, mas também da marca se aproximar dos estudantes.

À conversa com a Renascença, a licenciada em Gestão Beatriz Chaves admite que o evento é uma forma de perceber o que as empresas estão à procura. Apesar de não ser a primeira edição que visita, este ano procura um emprego para conciliar com o mestrado.

Da mesma forma, José Guimarães, estudante de Economia, admite que a Feira de Emprego da FEP é uma forma de “apalpar terreno para quais são as oportunidades disponíveis no mercado”.

O futuro, segundo Gonçalo Salazar Oliveira, project manager, passa por “continuar a crescer”, tal como até hoje, mas “sempre de forma sustentada”.

O FJC Porto de Emprego é promovido por estudantes da FEP Junior Consulting, empresa de consultoria da FEP. Esta quinta-feira, os jardins da Faculdade de Economia da Universidade do Porto estão abertos das 9h30 às 19h30, com stands e apresentações de empresas. A entrada é aberta a todos.