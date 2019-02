​Faltam duas mulheres ao PS para fechar lista às europeias

A lista do PS às eleições europeias ainda não está fechada e há uma incógnita, sobretudo, com os quarto e sexto lugares, que terão de ser obrigatoriamente ocupados por mulheres.



Um dos nomes que está em cima da mesa é o da deputada Isabel Santos, que teria ainda a vantagem de preencher a quota do Porto. Mantém-se, para já, como uma forte hipótese.

Há outra mulher que quer muito preencher uma destas duas vagas, a também deputada Sónia Fertuzinhos, mas é apontado um problema à sua integração na lista, que é o facto de ter-se visto envolvida na polémica dos subsídios de deslocação do Parlamento, por viver em Lisboa e declarar residência em Guimarães.

Nesta equação deve ainda entrar Maria João Rodrigues, mas o nome da eurodeputada socialista tem tido algumas reservas por causa de outra polémica. Em Bruxelas é acusada por assessores de assédio laboral, o que tem jogado contra uma decisão favorável para que, de novo, faça parte dos candidatos elegíveis.

Seguindo as regras de apresentar uma lista totalmente paritária, o PS apresenta como cabeça de lista um homem, Pedro Marques, e como número dois a ex-ministra da Presidência Maria Manuel Leitão Marques.

Mais dois nomes certos são os de Carlos Zorrinho, que deverá surgir em terceiro lugar, e Pedro Silva Pereira, ambos eurodeputados e que de novo fazem parte das escolhas.

O secretário-geral do PS, António Costa, definiu ainda como critério que as duas regiões autónomas ficassem representadas nos lugares elegíveis. Assim, André Bradford ocupa o quinto lugar da lista, ele que foi até agora o líder parlamentar dos socialistas na Assembleia Regional dos Açores e com a madeirense Liliana Rodrigues a ter boas hipóteses de renovar o mandato europeu ocupando um lugar elegível.

O nono lugar deverá mesmo ficar para Manuel Pizarro, mas sem eleição garantida. O líder da federação do PS/Porto não quer ficar nessa zona cinzenta, mas é a proposta da direção nacional e não há como ocupar os lugares mais acima.

A decisão final será anunciada esta quinta-feira à noite, na comissão política do PS, que vai servir para aprovar a lista do partido às eleições europeias de 26 de maio.