A história com final feliz do bebé que nasceu com apenas 268 gramas

27 fev, 2019 - 21:08 • Redação

Criança nasceu prematura num hospital do Japão. Depois de vários meses nos cuidados intensivos, recebeu alta com 3,2 quilos. Médicos acreditam que é o bebé rapaz mais pequeno do mundo a sobreviver.