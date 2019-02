Contas no vermelho. Sporting necessita de 41 milhões até 30 de junho

O Sporting precisa de 41 milhões de euros até 30 de junho para não entrar em incumprimento financeiro e pode mesmo chegar ao final de abril sem dinheiro. A SAD leonina assumiu o "vermelho" nas finanças através de um prospeto de admissão de negociação de ações enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A SAD leonina admite, em comunicado enviado à Comissão, que "o fundo de maneio e os saldos de caixa e equivalentes não são suficientes para cobrir as suas necessidades nos próximos 12 meses, necessidades estas que se estimam em cerca de 65 milhões de euros, dos quais 41 milhões de euros até 30 de junho de 2019".

No prospeto, a SAD acrescenta que pretende concluir, também em março, “uma operação de titularização de créditos relativos ao contrato de cedência de direitos de transmissão televisiva”.

O Sporting acrescenta que "poderá, nos próximos 12 meses, realizar novas operações de financiamento, nomeadamente financiamento bancário ou emissões obrigacionistas, e obter novos patrocínios relacionados com a equipa principal de futebol, o Estádio José Alvalade ou a Academia Sporting."



"A Sociedade poderá enfrentar dificuldades de tesouraria para cumprir com as suas responsabilidades." No limite, se isso acontecer, a SAD admite "recorrer à venda de ativos, designadamente dos direitos económicos dos jogadores de futebol de modo a satisfazer eventuais necessidades de liquidez."

"Não me surpreende nada que o Sporting esteja com estas dificuldades"



Camilo Lourenço, jornalista especialista em assuntos económicos, refere que “não tinha dúvida que, mais cedo ou mais tarde, o Sporting iria ter um problema de tesouraria”.

“Tudo apontava para aí, desde os problemas que já vinham desde a gestão de Bruno de Carvalho, até à dificuldade que o Sporting teve em colocar as obrigações para solucionar os problemas de tesouraria. Acresce que, desde que Frederico Varandas chegou ao clube já percebeu que há muitas coisas muito pouco claras em relação à gestão de Bruno de Carvalho que podem ter agravado esses problemas de tesouraria. Somando tudo isto, não me surpreende nada que o Sporting esteja com estas dificuldades, o que me surpreende é que essa premência de tesouraria ser já em abril. A minha suspeita que isto acontecesse para maio ou junho. Por outro lado, esta situação explica em parte as saídas de Nani e Castaignos.”

Este especialista acrescenta que “quando os clubes começam a tentar antecipar as receitas, chamo a isso pregos no caixão.”

“Quando os clubes e as SAD’s não têm equilíbrio operacional em cada ano, e só o conseguem tapando buracos, antecipando receitas que irão faltar mais para a frente. O Sporting deve estar ‘tão pendurado’ que só encontra esta solução para resolver o problema de tesouraria, ou seja, porque o clube e a SAD não têm capacidade de ir buscar dinheiro de outra forma, explicando a titularização de créditos que o Sporting irá fazer”.