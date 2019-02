Suécia goleia Suíça, Holanda perde com Espanha

A Suécia, que goleou a Suíça com um 'hat-trick' de Mimmi Larsson, e a Holanda, derrotada pela Espanha, tiveram sortes diferentes na defesa do título na 26.ª edição da Algarve Cup de futebol feminino.

A Suécia, quatro vezes vencedora do troféu, teve um arranque fulgurante, com uma goleada à Suíça, no Estádio Algarve, e assumiu o primeiro lugar do Grupo D, que também integra a seleção portuguesa, adversária das nórdicas na sexta-feira.

Mimmi Larsson, com três golos, aos 7, 34 e 66 minutos, foi a jogadora em destaque na partida. Ana Maria Crnogorcevic ainda igualou o marcador, aos 26, e Kosovare Asllani apontou, aos 62, o outro tento da Suécia.

No Estádio Municipal da Bela Vista, concelho de Lagoa, em jogo do Grupo B, a Espanha derrotou a campeão europeia Holanda, graças a um 'bis' de Jennifer Hermoso, com um golo em cada parte, aos 20 e 63 minutos.